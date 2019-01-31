زوجته تحتاج للأكسجين.. قطع التيار عن منزل مواطن والكهرباء لا تتجاوب

المواطن – عبدالله الهويدي

شكا المواطن أحمد سندي من محافظة جدة بحي المروة، من قطع الكهرباء عن منزله، رغم سداد الفاتورة في آخر يوم محدد للسداد.

وقال سندي لـ”المواطن” في الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم تم قطع الكهرباء عن المنزل، مؤكدًا سداده المبلغ المستحق مساء يوم أمس، مضيفًا أن زوجته تحتاج للأكسجين وقد أبلغ المشرف على خدمة العملاء في شركة الكهرباء بذلك.

وعلل سندي، سبب تأخره عن التسديد لتأخر رواتب القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن آخر موعد للسداد كان يوم أمس.

وأكد سندي على تواصله مع الشركة لإعادة التيار، مضيفا أنه لم يحصل إلا على الوعود الكلامية دون اتخاذ إجراءات تكفل حقه.