زوج ملكة بريطانيا يتعرض لحادث مروري

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كشف قصر بكنجهام، أمس الخميس، عن تعرض الأمير فيليب، دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، لحادث سيارة.

ولم يصب الأمير البالغ من العمر 97 عامًا في الحادث، الذي وقع بالقرب من مزرعة ساندرينجهام في نورفولك، حيث اصطدمت سيارة الأمير فيليب بسيارة أخرى.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث إنه رغم اقترابه من عامه الـ100، إلا أنه لا يزال يقود سيارته بنفسه.

يُذكر أن الأمير فيليب تقاعد عن أداء واجباته الملكية في 2 أغسطس 2017 بعد أن بلغ عامه السادس والتسعين، وشارك في ذلك اليوم في آخر فعالية رسمية له.