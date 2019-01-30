زوران ماميتش .. تألق مع دينامو زغرب.. وقاد #العين لصناعة التاريخ

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم المدرب الكرواتي زوران ماميتش بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء فسخ عقده بالتراضي مع العين الإماراتي، ليُعزز احتمالية قدومه إلى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لجواز سفر زوران ماميتش ويحمل تأشيرة إذن الدخول إلى السعودية، من أجل بدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ ما دفع الجماهير للتأكد على قُرب تدريبه للأزرق.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع جورجي جيسوس، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن إدارة الأزرق تعتزم إقالة المدرب البرتغالي.

ويملك زوران ماميتش صاحب الـ47 عامًا مسيرة تدريبية مميزة، حيث بدأ مشوار التدريب بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب الكرواتي، والذي شهد تألقه وحصوله على العديد من البطولات.

وقاد زوران ماميتش الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب للتتويج بلقب الدوري الكرواتي الممتاز 3 مرات متتالية، أعوام 2014، 2015 و2016، ثم درب نادي النصر لفترة قصيرة موسم 2016/ 2017.

وتولى زوران ماميتش مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في فبراير 2017، وقاده للتتويج بثنائي الدوري وكأس رئيس الإمارات في منافسات الموسم الرياضي الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي تحت قيادة زوران ماميتش منافسات بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية من دور الـ16 أمام الدحيل القطري.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مع زوران ماميتش في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات، شهر ديسمبر الماضي، ونجح في الوصول إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني.