سائق يتحرش بفتاة ويدهسها بعد قفزها من السيارة في جازان!

المواطن - جازان

كشفت شقيقة الفتاة، ضحية حادثة التحرش والدهس من قِبل أحد السائقين في جازان، تفاصيل الحادث المروع، والحالة الصحية لشقيقتها.

وأكدت أم طلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سيدتي” على شاشة روتانا خليجية أن شقيقتها التي تبلغ من العمر 22 عامًا، ذهبت مع والدها لأنه مريض، وبعدها ذهبت لإحضار عشاء له، وطلبت السائق وهو تابع لإحدى الشركات المعروفة للنقل، موضحةً أن السائق حاول التحرش بها وعندما لم يستطع صفعها على وجهها، ففتحت باب السيارة وهربت منه، فما كان من السائق إلا أنه عاد بالسيارة ودهسها، مسببًا لها إصابات بالغة.

وقالت أم طلال: إن شقيقتها تعرضت لكسور في الفك، والوجه، وأذنها مقطوعة ورأسها مفتوح، مشيرةً إلى أن شقيقها أبلغ الشرطة وأعطاهم رقم هاتف السائق لمباشرة الواقعة.