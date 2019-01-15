سار تكشف عن إنجاز جديد.. السر في التوطين

المواطن - الرياض

أعلن مدير صيانة الإشارات والتحكم في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” المهندس عبدالله اليوسف، أن جميع مناطق الصيانة لشبكة الخطوط الحديدية أصبحت تدار من قبل كوادر سعودية.

وأضاف اليوسف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن سار استكملت استلام مهمات أعمال الصيانة للمستوى الأول لأنظمة الإشارات والاتصالات لشبكة الخطوط الحديدية من الشركة المنفذة، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

وتابع أنه باستلام المستويين الأول والثاني من نظام التشغيل، أصبحت كافة مناطق الصيانة لشبكة الخطوط الحديدية بلا استثناء، تدار من قبل كوادر سار الوطنية.

وكشف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجه الشركة منذ البداية إلى توطين أعمال الصيانة والاستفادة من مخرجات المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، والجدية والتفاني من قبل المهندسين والفنيين السعوديين.