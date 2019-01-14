سار تنجح في استكمال تولي صيانة أنظمة الاتصالات والإشارات للشبكة الحديدية

المواطن - الرياض

استكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” مع نهاية عام 2018م، استلام مهام أعمال الصيانة للمستوى الأول لأنظمة الإشارات والاتصالات لشبكة الخطوط الحديدية ، لنظام تشغيلERTMS (ETCS II من الشركة المنفذة، وفق العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح مدير صيانة الإشارات والتحكم في “سار” المهندس عبدالله اليوسف، أن هذا الإنجاز الجديد، يأتي استكمالاً للخطوة النوعية السابقة، خلال شهر يونيو الماضي، والتي تم خلالها استلام مسؤولية الصيانة للمستوى الثاني لأعمال الاتصالات وأنظمة الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن الشبكة الحديدية لـ”سار” تعتبر الشبكة الأطول في العالم التي تستخدم هذا النظام.

وأضاف اليوسف، أنه باستلام فريق “سار” للمستويين الأول والثاني من نظام التشغيل ، تصبح كافة مناطق الصيانة لشبكة الخطوط الحديدية بلا استثناء؛ تُدار من قبل كوادر “سار” الوطنية، مضيفاً : (بهذا تكون “سار” أيضاً، أول شركة غير متخصصة وحديثة على مستوى العالم، تقوم بعمل صيانة الإشارات والاتصالات للمستوى الأول لنظام التشغيل ERTMS (ETCS II ).

ولفت مدير صيانة الإشارات والتحكم ، إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل عاملين أساسيين:

الأول: توجه الشركة، منذ البداية إلى توطين أعمال الصيانة والاستفادة من مخرجات المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” ، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

والثاني: الجدية والتفاني من قبل المهندسين والفنيين السعوديين، الذين يمثلون نسبة 94 % من موظفي الصيانة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “سار” أبرمت عقداً في 2017 ، مع شركة تاليس الرائدة في هذا المجال، يقضي بأن تقوم الأخيرة بأعمال الصيانة لأنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة الطاقة الكهربائية لشبكة السكك الحديدية لقطار الشمال، كما تضمن العقد نقل المعرفة والتأهيل المهني للكفاءات الوطنية لتولي أنشطة الصيانة وتلبية متطلبات رؤية المملكة 2030.