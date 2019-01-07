سالم الدوسري: الأخضر على قلب واحد ونتشرف بتمثيل الوطن

المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي أن حظوظ جميع الفرق متساوية وذلك من أجل الفوز بلقب كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

ونقل الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر تصريحات الدوسري والذي قال: جميع منتخبات كأس آسيا حظوظها متساوية ولديها نفس الفرص، وذلك من أجل الفوز باللقب بالأداء والفرص، وكل لاعب سعودي يتشرف بتمثيل شعار الوطن.

وأضاف الدوسري: المنتخب السعودي يفكر حاليًا في مباراة كوريا الشمالية وكل المنتخبات التي سنواجهها سنعاملها بذات القدر من الاهتمام والاحترام.

وتابع الدوسري: اللاعب الذي يتواجد على الدكة أهم من اللاعب المتواجد في أرض الملعب ونحن متعاهدون سويًا أن نكون على قلب واحد.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره، منتخب كوريا الشمالية غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب مكتوم بن راشد.