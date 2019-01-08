سالم الدوسري رجل مباراة #السعوديه_كوريا_الشماليه

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، بجائزة رجل مباراة السعودية وكوريا الشمالية، والتي أقيمت اليوم في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ونجح سالم الدوسري في إحراز الهدف الثالث للمنتخب السعودي، في مباراة انتهت بفوز الأخضر برباعية دون رد.

ويذكر أن المنتخب السعودي يستعد لمواجهة المنتخب اللبناني في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة يوم السبت المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وكان اللاعب سالم الدوسري أكد في تصريحات صحفية بالأمس، قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية، أن المنتخب السعودي سيركز في كل مباراة بمفردها؛ وذلك من أجل المضي قدمًا نحو الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج ببطولة كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و1988 و1996.