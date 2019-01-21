سالم الدوسري قائدًا للأخضر أمام اليابان

المواطن - محمد سمعه

سيرتدي النجم سالم الدوسري لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي شارة قيادة الأخضر أمام منتخب اليابان وذلك في إطار لقاء دور الـ 16 بين المنتخبين في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويعود الدوسري لارتداء شارة قيادة الأخضر في مباريات آسيا، بعدما كان اللاعب يحيى الشهري قائدًا للأخضر في مباراة قطر والتي أقيمت يوم الخميس الماضي.

ويذكر أن المنتخب السعودي يبحث عن الفوز ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام منتخب قطر بثنائية دون رد، حيث يبحث الأخضر التأهل لدور ربع النهائي والمضي قدمًا بشكل جيد في البطولة حتى الوصول إلى الدور النهائي والتتويج باللقب الرابع في تاريخه.

صعد المنتخب السعودي إلى دور الـ 16 بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.