ساما ترفع المنع عن شركة عناية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنها قررت رفع المنع عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، وذلك اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 18 / 05 / 1440هــ الموافق 24 / 01 / 2019م.

وقال النقد في بيان لها : يأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 12 / 09 / 1439هـ الموافق 27 / 05 / 2018م المتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع، كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.