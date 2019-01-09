سامسونج تطلق تقنية العرض Micro LED الجديدة

المواطن - متابعة

كشفت شركة سامسونج النقاب عن تقنية العرض Micro LED الجديدة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأزاحت الشركة الكورية الجنوبية الستار عن تلفزيون ذكي 75 بوصة مزود بتقنية العرض الجديدة، وأوضحت أن كل بيكسل يتكون من دايود مضيء RGB خاص به، وتتمثل مزايا هذه التقنية- بحسب سامسونج- في عرض مجموعة أكبر من الألوان مع قيم داكنة جدًّا للون الأسود، مع زيادة درجة السطوع بوجه عام.

بالإضافة إلى أنه لم تعد هناك أهمية لوجود إضاءة خلفية منفصلة على غرار تقنية OLED، وأكدت الشركة الكورية أن تقنية العرض Micro LED الجديدة تمتاز بعمرها الافتراضي الأطول.

وعلى غرار التلفزيون الكبير The Wall بشاشة 146 بوصة، والذي يعتمد على الوحدات التركيبية وتم عرضه خلال 2018، يعتمد التلفزيون الذكي الجديد Micro LED 75 على تقنية 3840×2160 بيكسل ويشتمل على وحدات تركيبية، وبالتالي فإنه يمكن من الناحية النظرية تجميع الجهاز بمختلف الأحجام والأشكال.

ومقارنة بتلفزيون The Wall يمتاز البيكسل في تلفزيون Micro LED 75 الجديد بحجم أصغر، وهو ما يساعد على عرض صورة أكثر وضوحًا.

ومن المتوقع طرح التلفزيون الذكي Micro LED 75 الجديد في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، إلا أن شركة سامسونج لم تفصح عن أي بيانات بخصوص الأسعار.