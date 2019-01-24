سامسونج تطلق حساس تصوير جديدًا للهواتف

المواطن - متابعة

تعتزم شركة “سامسونغ”، إطلاق “حساس تصوير” مخصص للهواتف ذات الشاشة الكاملة “ISOCELL Slim 3T2″، يُوصف بأنه أصغر حساس تصوير عالي الدقة، تنتجه الشركة حتى الآن، ويتيح التقاط صور بدقة “20 ميغابكسل” للكاميرات الخلفية والأمامية في الهواتف.

ويسمح الحساس بالتقاط 20 مليون “بكسل”، كما يوفر الدقة العالية للألوان، طبقا لما ورد في موقع “البوابة العربية” للأخبار التقنية.

وبحسب المصدر، فإن “الحساس” بإمكانه التقاط صور عالية الجودة، لأنه مزود بتقنية “Tetracell”، التي تتيح التقاط صور أكثر سطوعاً ووضوحاً في إعدادات الإضاءة المنخفضة.

كما يمكن استخدام الحساس الجديد في الكاميرات الخلفية المتعددة، ويوفر إمكانية التقريب الرقمي.

وستبدأ الشركة الإنتاج الشامل للحساس الجديد خلال الربع الأول من العام الحالي.