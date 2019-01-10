سامسونغ تقدم أول شاشة ألعاب 49 بوصة بتقنية 5K

المواطن - متابعة

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أول شاشة ألعاب قياس 49 بوصة تعمل بتقنية 5K، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2019 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة CRG9 الجديدة تعتبر أول شاشة بتقنية 5K تعمل بنسبة باعية 32:9، ويشير الاختصار 5K هنا إلى دقة الوضوح الرأسية 5120×1440 بيكسل، وتشتمل على ما يقرب من 7.4 مليون بيكسل مع كثافة بيكسلات.

وتمتاز الشاشة بدرجة سطوع عالية جداً بقيمة تبلغ 1000 قنديلة/م2، علاوة على أنها تغطي نطاق ألوان DCI P3 كامل بفضل شاشة VA مع الإضاءة الخلفية كوانتوم Dot LED، وبالتالي فإنه من المقرر اعتمادها وفقا للمعيار DisplayHDR 1000 الجديد من جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA).

ولتوصيل الشاشة الجديدة مع الأجهزة المكتبية فإنها تشتمل على اثنين من منافذ “ديسبلاي بورت” ومنفذ HDMI، بالإضافة إلى “يو إس بي 3.0”.

ولم تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن أية بيانات بخصوص أسعار شاشتها الجديدة أو موعد طرحها في الأسواق.