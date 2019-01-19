ستيني يقتل الحيوانات المهددة بالانقراض للشهرة!

المواطن - متابعة

سادت حالة من الغضب بسبب صياد يقتل أنواع الماعز المهددة بالانقراض من أجل الشهرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دفع الصياد 100 ألف دولار من أجل التمكن من قتل الماعز الرابع المهدد بالانقراض والذي يعيش في باكستان.

والتقط جون أميستوزو، 64 عامًا، صورًا مع الماعز التي يقوم بقتلها والتي دفع ثروة كبيرة لصيدها، ويعد الماعز هو الرابع الذي اقتنصه منذ عام 2013، وهذا النوع من الماعز الباكستانى لا يوجد منه سوى 6000 حيوان فقط في العالم.

ندد الكثيرون بما يفعله الرجل للإساءة إلى الطبيعة الأم ونشر العنف، وقال البعض: إنه من الجنون الاعتقاد أن قتل حيوان بريء سيجعله أفضل.