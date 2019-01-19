سحبة_غوميز_على_الهلال .. رد نصراوي على سخرية الهلاليين

المواطن - الرياض

دشّن النصراويون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا بعنوان ( #سحبة_غوميز_على_الهلال )؛ في إشارة لرفض إدارة أتلانتا الإيطالي عرض الهلال النهائي لكسب خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني غوميز قائد أتلانتا.

وبحسب أنباء صحفية متداولة فإن أتلانتا الإيطالي قاوم العروض الزرقاء طوال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تقرر إدارة الهلال البحث عن لاعب جديد بعد الرفض النهائي، حيث من المرجح أن يكون الإيطالي جيوفينكو على رأس قائمة البدلاء للأرجنتيني غوميز.

وجاء الوسم النصراوي كرد على سخرية الهلاليين طوال 48 ساعة ماضية، بسبب تفجر المشاكل الإدارية في النصر وظهورها للإعلام ومواقع التواصل في قضية خالد الغامدي.