سخر منهم.. ترامب: قادة المخابرات الأميركية سلبيون وسذج بشأن إيران

المواطن - متابعة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالولايات المتحدة “بالسلبية والسذاجة الشديدة” بشأن إيران، كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر “يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيون وسذج للغاية فيما يتعلق بالمخاطر من إيران. هم مخطئون!”.

وكان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات الأميركية قبل توليه الرئاسة، حيث استشهد بإطلاق صواريخ إيرانية وقال إن طهران “اقتربت كثيرًا”.

وأضاف ترامب ساخرًا: “ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجددًا إلى صفوف الدراسة!”