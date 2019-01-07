سفارة المملكة بتايلاند تكشف مستجدات قضية الفتاة الهاربة

المواطن - الرياض

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك، مستجدات قضية الفتاة السعودية الهاربة إلى تايلاند.

وذكرت السفارة، في بيان لها، أن الفتاة التي تدعي هروبها من أسرتها إلى تايلاند لدواعي تعنيف، لا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي، ما يتطلب ترحيلها من قبل السلطات التايلاندية.

وأفاد البيان بأن السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وإيقاف الفتاة تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين.

وتابع أنه “سيتم ترحيل الفتاة اليوم إلى الكويت التي يقيم فيها أهلها بشكل دائم، وتتواصل السفارة مع والد الفتاة، ولم يتم سحب جواز السفر الخاص بها”.