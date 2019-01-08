سفير المملكة بإندونيسيا يشيد بمعرض جامعة القصيم بالجنادرية مسيرة وإنجاز

المواطن - الرياض

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا الدكتور أسامة بن‎ محمد الشعيبي يوم الأحد الماضي معرضي جامعة القصيم “مسيرة وإنجاز” و”النخلة” المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حيث أشاد بمحتوياتهما، وما تضمنه معرض “مسيرة وإنجاز” من إحصائيات بأعداد الطلبة والكليات والتخصصات والاعتمادات الأكاديمية الوطنية والدولية.



كما أشاد سفير المملكة بالكم الكبير من المعلومات التي تضمنها معرض النخلة والتي تمثلت في أنواع التمور وتصنيف النخلة الجغرافي، وانتشارها حول العالم، والمشاركات المحلية والدولية للمعرض، وتسلم في ختام الزيارة هدايا تذكارية من الجامعة.

واستقبل جناح الجامعة بالمهرجان أيضا المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية، الذي زار معرضي الجامعة، وأشاد بجهود الجامعة من خلال معرض “النخلة” الذي تزين بسعف النخيل بشكل يحاكي واقع النخلة ومحتوياتها.