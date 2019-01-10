سفير المملكة لدى لبنان يفتتح مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة ببيروت

المواطن - واس

افتتح سفير خادم الخرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في بيروت اليوم، “مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة” في مستشفى المقاصد الخيرية الاسلامية ، عقب توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث الغرف والمواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية بهبة من المملكة العربية السعودية .

وأكد السفير بخاري في كلمة بهذه المناسبة أن “مسيرة العمل الانساني التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، كل الاهتمام، وضعت المملكة العربية السعودية بين أكبر دول العالم من حيث تقديم المنح والمساعدات والبرامج الاغاثية”، عاداً “افتتاح مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة وافتتاح المختبر الذي تم تجهيزه بالمعدات الطبية والتقنيات الحديثة، ما هو إلا بصمة جديدة للمملكة في هذه المسيرة”.



وقال أن “هذه الخطوة تتجلى فيها رسالة المملكة الانسانية التي تحرص من خلالها على خدمة الإنسان أينما كان”، مشيراً الى أن “المملكة دأبت انطلاقا من دورها الفعال في المجتمع الدولي، على ترسيخ مبادئ الانسانية بالبذل والعطاء وتقديم كل البرامج التي تهتم بقضايا الانسان”.

بدوره، قدّم رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ايّده الله، موضحاً ان “المقاصد لديها العديد من المشاريع التي ستنفذها خلال هذا العام في جميع مرافقها .

بعد ذلك جال الحضور في أرجاء المركز، واستمعوا لشرح الأطباء حول كيفية العمل بالمعدات فيه والتعامل مع المرضى بالوسائل الحديثة التي تخفف من معاناتهم.