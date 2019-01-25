سكانها 40 ألفا ثلثهم أجانب.. أغنى دولة في أوروبا بلا مطار وسكك حديد

المواطن - متابعة

بالرغم من صغر مساحتها وافتقارها للموارد والثروات الطبيعية الموجودة لدى الدول الأوروبية الأخرى، تعتبر ليختنشتاين من أصغر الدول في أوروبا والعالم، كما أنها من أغنى الدول الأوروبية.

ليختنشتاين التي احتفلت مؤخرا بذكرى تأسيسها الـ300 باتت بعد كل هذه الحروب والأحداث والسنوات الدولة الأغنى في أوروبا من حيث قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.

المساحة الإجمالية للدولة تعادل مساحة جزيرة ستاتن في نيويورك، ويبلغ عدد السكان الإجمالي نحو 40 ألف نسمة وثلثهم من الأجانب.

وتتميز هذه الدولة بقوانين فريدة من نوعها وغريبة بعض الشيء، ومن أبرزها قوانين تتعلق بمنع السكان من جز العشب أو الاحتفال خلال استراحة الغذاء.

الغريب في الأمر أن الدولة الأغنى في أوروبا لا تمتلك مطارا دوليا وشبكة نقل بالقطارات ويعتمد السكان فيها فقط على شبكة الحافلات المجانية للتنقل.

والمعروف أن ليختنشتاين هي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى تحدها سويسرا إلى الغرب والجنوب والنمسا في الشرق.

تزيد مساحتها قليلًا على 160 كم2، عاصمة الدولة هي فادوز ولكن شان هي أكبر المدن.

تمتلك ليختنشتاين ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية كما تمتلك أدنى دين خارجي في العالم وبها ثاني أدنى معدل للبطالة في العالم بنسبة 1.5% بعد موناكو.

الكثير من تضاريسها جبلية، مما يجعلها مقصدًا للرياضات الشتوية، ويتميز المشهد بالعديد من الحقول المزروعة والمزارع الصغيرة سواء في الجنوب أوبرلاند أو الأراضي العليا وفي الشمال أونترلاند أو الأراضي الدنيا.

يتملك البلد قطاعًا ماليًا قويًا يقع في العاصمة فادوز، وتعرف بأنها ملاذ ضريبي، ليختنشتاين عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي.