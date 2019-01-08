سلطان الغنام يبدأ مهمته مع الأخضر
استعدادًا لكأس آسيا

سلطان الغنام يبدأ مهمته مع الأخضر

2019/01/08
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ نجم نادي النصر، سلطان الغنام مهمته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمشاركة زملائه في الاجتماع الفني، بعد وصوله إلى مدينة دبي، فجر اليوم الثلاثاء.

وقرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، استدعاء سلطان الغنام لتمثيل الأخضر في بطولة كأس آسيا 2019، بدلًا من لاعب الوسط عبدالله الخيبري الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وكان بيتزي قد استبعد أيضًا نجم نادي الهلال، سلمان الفرج بسبب الإصابة واستدعى نجم النادي الأهلي نوح الموسى بديلًا عنه.

وسيفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مبارياته في بطولة كأس آسيا 2019، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب كوريا الشمالية، حيث تُقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة.



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