سلطان بن سحيم : ذهب تميم وحيداً منكسراً لبيروت وعاد كحال نظامه

المواطن - الرياض

علق الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني على مشاركة أمير قطر في القمة العربية التنموية في بيروت والتي غاب عنها كل القادة العرب.

وقال ابن سحيم : “كعادة نظام الحمدين، يعاكسون السياسات ويخالفون التوجهات، إن حضر الزعماء غابوا، وإن غاب القادة حضروا.. إن اتفقت الدول خالفوها وإن أجمعت على سياسة نقضوها، ذهب تميم وحيداً منكسراً لبيروت وعاد كذلك كحال نظامه”.

يذكر أن قطر حاولت استغلال ظروف لبنان الاقتصادية وزعمت وسائل الدوحة الإعلامية أن تميم تكفل بمصاريف إقامة القمة العربية الاقتصادية التنموية وأمر بإيداع مليار دولار كوديعة في مصرف لبنان المركزي وهو ما ثبت كذبه لاحقًا.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ومدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا قبل أيام أنه لا صحة لما تردد عن تكفل دولة قطر بمصاريف تنظيم القمة أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان.

وكانت الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت قد عقدت تحت شعار ” الإنسان محور التنمية ” والازدهار يعزز السلام في المجتمعات ” برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.