سلطان بن سحيم لتميم: لن ينفعك التركي ولا الإيراني وحدهم الأشقاء يساندونك

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم، أنه على الرغم من 200 مليار دولار ينفقها نظام تميم بن حمد البائس على استضافة كأس العالم (نصيب الفرد من المواطنين سيكون من الكلفة 6.4 مليون دولار)، إلا أن تعثر البطولة يلوح في الأفق لسوء التخطيط وعجز الرؤية.

وتابع سلطان بن سحيم أن “أموال بلادنا وثروات شعبنا يتلاعب بها النظام لنزواته ومغامراته.. قبلوا باستضافة الإسرائيليين أصدقائهم، وسمحوا بالمشروبات الروحية والكحول، وأنفقوا ميزانية بلادهم لثلاث سنوات قادمة، ودفعوا رشى كعادتهم، ثم يكتشفون أن الصعوبات تواجههم لاستضافة كأس العالم ولابد من جيرانك”.

وقال: “ألف مرة نكررها: لن ينفعك التركي ولا الإيراني.. وحدهم الأشقاء الحقيقيين يساندونك”.