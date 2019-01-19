سلمان الفرج يغادر إلى فرنسا الاثنين

المواطن - محمد سمعه

سيغادر اللاعب سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، بعد غد الاثنين إلى مدينة ليون الفرنسية؛ لإجراء فحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها بالفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن اللاعب سلمان الفرج سيغادر إلى مدينة ليون؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.

ويذكر أن سلمان الفرج كان قد استُبعد من قائمة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات؛ بسبب الإصابة.

وشارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وسجل هدفًا في شباك منتخب مصر في المباراة التي انتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف في المونديال الروسي.

يحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.