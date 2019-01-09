سموحة ضد الأهلي .. المارد الأحمر يدخل مثلث المنافسة بعد السقوط

المواطن - محمد سمعة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الانتصار الثمين بالفوز في مباراة سموحة ضد الأهلي والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحث المدرب الأوروغواياني مارتن لارسارتي المدير الفني للمارد الأحمر عن تحقيق الفوز في مباراة سموحة ضد الأهلي، ليكون أول فوز يحققه مع المارد الأحمر في أول مباراتين له بعد خسارته يوم الجمعة الماضية من نادي بيراميدز بثنائية مقابل هدف.

وكان أداء المارد الأحمر جيدًا خلال الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الأهلي، حيث كثفت الجبهة اليسرى للنادي الأهلي عن طريق التونسي علي معلول والمصري رمضان صبحي من هجماتها والتي وصلت إلى مرحلة الخطورة في بعض الأوقات.

وفي الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الأهلي، نجح التونسي علي معلول في إضافة الهدف الأول للمارد الأحمر من ركلة جزاء بعد احتسابها من قبل حكم اللقاء محمد عادل.

وأخطأ الحكم محمد عادل ولم يحتسب ركلة جزاء ثانية للمارد الأحمر في الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الأهلي، بعد عرقلة الحارس محمد أبو جبل حارس سموحة للأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي بعد الهدف الأول للمارد الأحمر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سموحة ضد الأهلي بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة سموحة ضد الأهلي، واصل المارد الأحمر ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في اللقاء.

وأهدر رمضان صبحي فرصتين محققتين للمارد الأحمر في الشوط الثاني من مباراة سموحة ضد الأهلي، كانتا ستوسعان الفارق للأهلي ليفوز بثلاثية دون رد.

تعرض اللاعب محمد محمود لاعب المارد الأحمر للإصابة في الركبة خلال لقاء سموحة ضد الأهلي، حيث خاض ثاني مبارياته مع المارد الأحمر بعد المشاركة في لقاء بيراميدز يوم الجمعة الماضية.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز في لقاء سموحة ضد الأهلي 27 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب الوصافة.