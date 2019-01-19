سندكم يجهز 300 متطوع لفعاليات صدر الكرامة بمحايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

استمراراً لما يقدمه فريق التطوع الوطني “سندكم” للمساهمة في دعم الجهود الأمنية والخدمية لضمان الاستخدام الأمثل لها، وانطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف ورؤية البلاد يقدم الفريق خدماته لدعم متطوعي محايل عسير وبمشاركة جميع الجهات الحكومية في فعاليات صدر الكرامة، حيث تم تسجيل وتجهيز أكثر من 300 متطوع ومتطوعة خضعوا لبرنامج تأهيلي.

وتم تقسيمهم مجموعات موزعين على أماكن الفعاليات بجادة محايل والمسرح المفتوح والمركز الحضاري ونادي الشهيد الرياضي.

ويهدف الفريق إلى الحفاظ على المقدرات العامة والممتلكات الوطنية إلى جانب مساندة رجال الأمن والقطاعات المختلفة بالإضافة إلى تقديم خدمات إسعافية وإرشادية للتائهين والزوار بمتابعة مستمرة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والذي يعول على الفريق ليكون نواة لفريق تطوعي نموذجي بالمنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة بزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع في عام ٢٠٣٠م.

يذكر أن محافظة محايل عسير أنهت بفرق عملها استعدادها لإطلاق فعالية “صدر الكرامة” ببرامج وفعاليات مميزة، تُعدّ من أهم البرامج على مستوى المنطقة، والتي ستنطلق مساء غد ” الأحد” برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ويدشنه محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده.

وأنهت اللجان اللمسات الأخيرة للفعالية التي جاءت لهذا العام بشكل مختلف من حيث البرامج والفعاليات المصاحبة، الذي تهتم بجميع فئات المجتمع والتي شملت الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية والرياضية إضافة إلى عدد من المعارض الحكومية وجادة محايل التي سوف تكون مفاجأة للأهالي والزوار والمشتين.