سند محمد بن سلمان .. حلم الزواج يتحقق للشباب

المواطن - الرياض

الزواج وبناء أسرة حلم يراود كل شاب وفتاة، في مقتبل العمر، إلا أن الظروف المادية وغلاء الأسعار والبطالة أحياناً أخرى، قد تكون من الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الكثير من الشباب عن فكرة الزواج، تأجيلها إلى حين.

ومن هذا المنطلق جاء برنامج سند من لدن، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لتيسير الزواج على الشباب، وتحطيم القيود التي كانت بمثابة عائق أمام آلاف الشباب لإتمام الزواج وبناء أسرة.

تفاصيل سند للزواج

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان، تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

شروط سند للزواج

وأشار البرنامج إلى أنه وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

مبادرة اجتماعية رائدة

ومبادرة “سند الزواج” هي مبادرة اجتماعية رائدة، وفريدة من نوعها، يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وبرنامج سند هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.