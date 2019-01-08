سند محمد بن سلمان يسلط الضوء على مقولة للملك سلمان هذا نصها

المواطن - الرياض

سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد فيها دور الجمعيات الخيرية في خدمة الوطن والمواطن.

ونقل برنامج سند محمد بن سلمان قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: “نحن في بلادنا متعاونين في كل المجالات فهناك تعاون بين الجمعيات الخيرية التي تقوم بواجبها تماشيًا مع توجهاتنا وذلك لخدمة الوطن والمواطن”.

وفي وقت سابق، كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن الإجراء الذي يجب القيام به حال لم يتم تفعيل الحساب عبر البرنامج.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان: إنه في حال تجاوز 72 ساعة بدون تفعيل يجب إعادة التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي (هنا) مع التأكد من صحة البيانات.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.