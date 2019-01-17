سند محمد بن سلمان يعيد نشر مقولة لخادم الحرمين: قائد نبيل يعتزّ بثقة شعبه

المواطن - الرياض

أعاد حساب سند محمد بن سلمان، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أكد خلالها اعتزاز السعوديين بقيادتهم وحرص القيادة في ذات الوقت على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الرغيد لهم.

وجاء في كلمة الملك سلمان التي نشرها حساب سند محمد بن سلمان “الشعب السعودي له مكانة كبيرة لدى قيادته التي تحرص على تلمس حاجات المواطنين وتسعى إلى تحقيق كل ما فيه الخير والرخاء لهم، والشعب ولله الحمد يكن لقيادته كل حب وتقدير ويدرك حرص هذه القيادة على مصالحه”.

وعلق الحساب على كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله “قائد نبيل يعتزّ بثقة شعبه ويسعى لمصالحهم”.

ويقوم برنامج سند محمد بن سلمان، على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

وبرنامج سند هو برنامج عطاء غير ربحي بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد ليكون مظلة تندرج منها مساهماته الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.