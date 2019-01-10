سواعد سعودية تقود مواقع الإنتاج الكهربائي ومراكز التحكم

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

أشاد الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بالكفاءات الوطنية التي تدير وتشغل مرافق الشركة، وأبدى إعجابه بالقدرات الشابة التي تدير مركز التحكم في المحطة الثالثة بالرياض.

وقال السلطان: “أفتخر بالشباب السعودي الذين يديرون هذا الصرح الوطني، وأعتبرهم مصدر فخر واعتزاز لنا.”

جاء ذلك، خلال زيارته أمس إلى مركز التحكم الرئيسي في القطاع الأوسط في المحطة الثالثة، والمحطة العاشرة، التي تعتبر من أكبر محطات التوليد التي تغذي منطقة الرياض والشبكة العامة للشركة وتنتج ما يقارب 3546 ميجاوات / ساعة وتمتلك تقنيات حديثة في توليد الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية، حيث تضم 50 وحدة منها 40غازية و 10 وحدات بخارية، وتجاوزت نسبة السعودة في المحطة 93.5% من إجمالي العاملين.

وأبدى رئيس وأعضاء المجلس إعجابهم بما شاهدوه في مركز التحكم بالمحطة الثالثة، وسعادتهم بما يحويه المركز من تقنيات حديثة ومتميزة وخبرات عالية لمنسوبيه، كما عبروا إعجابهم وتقديرهم لما شاهدوه في المحطة العاشرة وقدرات الشباب العاملين بها على التميز والإبداع وإتقان العمل.

وأوضح السلطان، أن الإنجازات التي حققتها الشركة، تأتي بفضل من الله تعالى، ثم بالجهود التي يقدمها الشباب السعودي الذي يقود مواقع الإنتاج الكهربائي ومراكز التحكم، والتأكد من الجودة والإتقان التي تضعها الشركة أساس لنوعية الخدمات التي تقدمها للمشتركين.

ومن جانبه، أكد فهد السديري، الرئيس التنفيذي للشركة المكلف، أن زيارة رئيس المجلس والأعضاء وكلماتهم وثنائهم على الإمكانيات والقدرات الشابة التي تمتلكها الشركة ويقودون دفة هذه المرافق الهامة في وطننا الغالي؛ لهي مصدر فخر واعتزاز لجميع منسوبي “السعودية للكهرباء”.

وأضاف “نيابة عنهم أتقدم للدكتور السلطان وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير على ما عبروا عنه من افتخار بما شاهدوه في مواقع العمل وشباب الشركة من مهندسين وفنيين وإداريين، وثناءهم على ما يقومون به من أعمال متميزة، تنم عن قدرات كبيرة لديهم، وخبرات متراكمة تواصل إدارة أكبر منظومة للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وشملت الزيارة، مركز التحكم في المحطة الثالثة والمحطة العاشرة بالرياض، واطلعوا على عرض عن مكونات مركز التحكم وتقنياته الحديثة والمتطورة.

وخلال جولتهم في المحطة العاشرة، شاهدوا عرضاً عن السلامة داخل المحطة، وآخر عن الخريطة التفاعلية لأنشطة الشركة الرئيسية، كما شاهدوا عرضاً عن المحطة وإنتاجها ومكوناتها وتكاليفها، والتقنيات الحديثة والمتطورة فيها، كما شملت جولاتهم الميدانية داخل المحطة، مبنى التحكم الرئيسي للمحطة، ومبنى الورش الرئيسية، ووقفوا ميدانياً على أداء شباب الشركة خلال قيامهم بعمليات الصيانة لإحدى وحدات التوليد.

وشارك في هذه الجولة كل من الدكتور نجم الزيد نائب رئيس المجلس، والدكتور رائد الريس، والدكتور عبد الملك الحقيل، والمهندس عبدالعزيز الخيال والمهندس عصام البيات، والرئيس التنفيذي المكلف فهد السديري، ونواب الرئيس.