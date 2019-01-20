سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع منفخضًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8383.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, اسمنت المدينة, الخضري, اسمنت ينبع, وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي, سامبا, السعودي الفرنسي, صافولا, واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و 6.07% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, الخضري، الإنماء, عناية, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, كيان السعودية، والكابلات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2824.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 42 ألف سهم تقاسمتها 103 صفقات.