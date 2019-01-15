سوق الأسهم يعاود الصعود بتداولات تجاوزت 3.1 مليار ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 76.70 نقطة ليقفل عند مستوى 7347.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, بروج للتأمين, صافولا, الأسمنت السعودي, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية, الحكير, وفرة, سايكو, ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.95% و 5.26% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، الإنماء, الجزيرة, وعناية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الكابلات، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 190.20 نقطة ليقفل عند مستوى 2801.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 ألف سهم تقاسمتها 493 صفقة.