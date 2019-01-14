سوق الأسهم يغلق منخفضًا بعد صعود 6 جلسات متتالية

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 21.11 نقطة ليقفل عند مستوى 8270.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 121 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دلة الصحية, بدجت السعودية, المراعي, أليانز إس إف, وولاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية, الخضري, أمانة للتأمين, أسمنت ينبع, وأسمنت العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.78% و 7.08% .

فيما كانت أسهم شركات عناية, الإنماء، دار الأركان, كيان السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, عناية, الإنماء، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 12.49 نقطة ليقفل عند مستوى 2611.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 381 ألف سهم تقاسمتها 293 صفقة.