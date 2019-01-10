سوق الأسهم ينهي الجلسة السادسة على التوالي مرتفعًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 63.48 نقطة ليقفل عند مستوى 8210.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة, وسافكو، وولاء, وتبوك الزراعية, والكيميائية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عناية, وأمانة للتأمين، ومتلايف إيه أي جي العربي, والبحر الأحمر, والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.69% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان, والخضري، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, والأهلي, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 7.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2567.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 148 صفقة.