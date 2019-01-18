سو-34.. بطة جهنم تصطدم بأخرى في تمرين روتيني

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أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم قاذفتين من نوع سو-34 – بطة جهنم كما يطلق عليها الروس – بعد اصطدامهما أثناء تحليق روتيني شرقي البلاد اليوم الجمعة، مضيفة أن طاقمي الطائرتين تمكنا من القفز بالمظلة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن القاذفتين كانت تنفذان تحليقًا تدريبيًا دون ذخيرة على متنهما، وذكرت أن طائرة ومروحيتين عسكريتين شرعت في البحث عن أفراد طاقمي الطائرتين المنكوبتين.

وحسب البيان، فإن الحادث وقع على بعد 35 كيلومترًا من الساحل فوق مياه بحر اليابان.

من جانبها، ذكرت وكالة “نوفوستي” نقلا عن مصدر أمني أن منطقة الكارثة تقع في مياه مضيق تارارسكي الفاصل بين إقليم خاباروفسك وجزيرة ساخالين شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في وزارة الدفاع، أنه تم تعليق كافة التحليقات لقاذفات “سو-34” فوق كافة الأراضي الروسية، بسبب تحطم الطائرتين في الشرق الأقصى.

المعروف أن سو-34 هي نسخة مقاتلة قاذفة من سو-27، طورت أساسًا في الاتحاد السوفيتي في الثمانينات وطارت لأول مرة في 13 أبريل 1990 وأعطيت في البداية اسم سو-27 IB.