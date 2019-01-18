سيبا يجتاز فحوصات #الشباب الطبية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن اجتياز البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، الشهير بـ سيبا، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، للفحوصات الطبية التي خضع لها، اليوم الجمعة.

وكشف نادي الشباب قبل بضعة أيام عن توصله لاتفاق لضم المهاجم البرازيلي سيبا، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني.

ويملك المهاجم البرازيلي سيبا خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف كل من؛ بورتو البرتغالي، وكروزيرو البرازيلي وفريق إستوريل البرتغالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعمل على تعزيز صفوفه لمواصلة تقدم الأداء المميز هذا الموسم.