سيدني.. مواطن يصدم سيارة شرطة ويطعن شخصًا ثم ينتحر

المواطن - متابعة

صدم شاب أسترالي هارب بسيارته، اليوم الجمعة، سيارة شرطة في مدينة سيدني، ثم صدم مركبات أخرى وطعن أحد المارة، ثم انتحر على مرأى من الشرطة والمارة.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم عن الشرطة، بدأ السائق سلسلة الجرائم التي اقترفها بعد محاولة دورية شرطة إيقاف سيارته لأنها لم تكن تحمل لوحة أرقام، مشيرة إلى أن دوافعه ليست إرهابية.

وطعن السائق البالغ من العمر (24 عامًا) أحد المارة عندما حاول منعه من الاستيلاء على سيارة أجرة، وفي نهاية المطاف تمكنت الشرطة من إيقافه وهو في سيارة الأجرة، وحاولت صعقه للسيطرة عليه، لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.