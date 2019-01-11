سير الهالكين الستة في خلية الجش تكشف تأثرهم بدينامو الإرهاب في العوامية

المواطن - الرياض

لا تزال ردود الفعل الإيجابية عن الضربة الاستباقية التي نفذتها الفرق الأمنية في القطيف ونجحت في القضاء على 6 إرهابيين والقبض على آخر بعد تلقي معلومات عن اعتزامهم تنفيذ عمل إجرامي وشيك.

وكشفت صحيفة عكاظ جانبًا من سيرة المتورطين في خلية الجش التي أسقطتها رئاسة أمن الدولة في ضربة استباقية ناجحة، وطبقا للمعلومات فإن الهالكين علي حسن أبوعبدالله وعمار ناصر أبوعبدالله تأثرا بمن سبقهما بالالتحاق بالعناصر الإرهابية من أقاربهما وكانت لهما مشاركات في الأعمال الإرهابية بالمنطقة الشرقية والعوامية وكان بعض أقاربهما سببا في انضمامهما لصفوف الإرهابيين وتنفيذ عدد من الجرائم منها الهجوم على رجال الأمن والمقرات الحكومية واعتراض أعمال التطوير وإطلاق النار على الآمنين.

النقيب ترعرع على الإرهاب

وتشير المعلومات إلى أن محسن عبدالعزيز أحد الهالكين في عملية الجش الاستباقية هو شقيق الهالك علي عبدالعزيز واسمه الحركي (النقيب) وابن عم الهالك أحمد المصلاب وخاله الهالك علي عبدالله الذين هلكوا في عمليات سابقة.

وترعرع محسن وسط هؤلاء ليلتحق بركب الإرهابيين ثم التورط في قضايا تمس أمن الدولة والهجوم على عناصر الأمن ومقرات حكومية وأمنية كما شكل مع من سبقوه ممن تتلمذ على أيديهم من العناصر الهالكة خلية للعمل على تعطيل مشاريع التنمية وخدمة أهداف جهات معادية.

خاطف القاضي الجيراني قدوتهم

أما الهالك الرابع يحيى زكريا آل عمار تأثر بالمطلوب الخطر محمد حسين آل عمار (الصخلة) الذي تورط في اختطاف القاضي محمد الجيراني، وإطلاق نار على رجال الأمن واستهداف المرافق الحكومية، كما خطط وشارك في كل العمليات الإرهابية التي شهدتها محافظة القطيف ومنها استهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام والسطو على سيارات نقل أموال في القطيف واستهداف حراسات خارجية بشرطة القطيف، كما تورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما تورط في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري.

آل عمار رفيق دينامو الإرهاب

وكانت الجهات الأمنية قد طالبت يحيى آل عمار بتسليم نفسه مرات عدة غير أنه رفض وظهر في صور عدة بجانب الهالك عبدالله ميرزا القلاف الدينامو المحرك للإرهابيين في العوامية، تعدّدت لديه منظومة العمل الإرهابي وشكّل ذلك نقطة وصل له، خصوصا أن لديه سجلا إرهابيا وجنائيا منها إطلاق النار على رجال أمن ومركبات ومقار أمنية، وعرف القلاف بأنه عنصر داعم لوجيستي تولى نقل الأموال والسلاح والتستر على الإرهابيين وإيواءهم.

الأسود والشبيب

أما الهالكان عبدالمحسن الأسود ومحمد الشبيب فلم يختلفا عن البقية في انتمائهما للعناصر الإرهابية وتورطا في أعمال عدة منها الهجوم على رجال الأمن والمقرات الحكومية، وكانا من العناصر التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي في حمل السلاح في العوامية ومقاومة رجال الأمن واعتراض أعمال التطوير وظهرا مع هالكي وموقوفي التحيفة في صورة داخل العوامية وهم يحملون أسلحة رشاشة.

وكان المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة صرح قبل يومين أنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.