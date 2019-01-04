سيكون جاهزًا في هذا الوقت.. تقرير عالمي يكشف أحدث أسلحة المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد تقرير عالمي أن من المرجح أن تستقبل المملكة أنظمة الصواريخ الباليستية القصيرة المدى “ثاندر 2” المتنقلة في عام 2022.

وحسب التقرير الذي تم نشره في “ديفنس بلوج”، فإن المملكة تلقت الدفعة الأولى من المكونات التي تشمل المحركات وقطع الغيار والرؤوس الحربية المختلفة للصاروخ كجزء من المرحلة الأولى من برنامج الاختبار، وفقا لما ذكرته مصادر عسكرية للمدونة.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون لدى المملكة أول نظام صواريخ “ثاندر 2” جاهز للاستخدام بحلول عام 2022.

ويتم تطوير الصاروخ بشكل مشترك من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST) ومكتب تصميم “Yuzhnoye” الأوكراني، حيث تخطط المملكة لإجراء أول اختبار إطلاق في سبتمبر أو أكتوبر 2019، وفقًا للمصدر.

وحسب التقرير، فإن مدى الصاروخ الرئيسي للمنظومة يتراوح بين 50-280 كيلو مترا، ويحمل مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية.

ومن المقرر أن يكون لدى الرؤوس الحربية أنظمة مطوّرة نشطة وشبه نشطة تجمع نظام التوجيه الكهروضوئي ونظام تعقب الرادار.