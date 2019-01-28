سيلفي مع محمد بن سلمان .. أكبر مكافأة للمشاركين في منتدى تطوير الصناعة

سيلفي مع محمد بن سلمان .. أكبر مكافأة للمشاركين في منتدى تطوير الصناعة

2019/01/28
الساعة 7:53 مساءً
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المواطن - الرياض

في كل مناسبة يحضرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحرص المشاركون على التقاط صورة سيلفي معه.
وفي ختام جلسات منتدى تطوير الصناعات الوطنية الذي عقد اليوم في الرياض حرص الكثير من المشاركين والضيوف على تخليد هذه اللحظة بصورة خاصة مع ولي العهد.
وكعادته يتيح الأمير محمد بن سلمان الفرصة لكل من يرغب في التقاط صورة سيلفي معه ويقبل دعوة الجميع بكل تواضع.

وكان ولي العهد قد شرف مساء اليوم جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.
ووضع ولي العهد،الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية ما يؤكد اهتمام القيادة وحرصها على متابعة المشروع بكل جدية.

ويسعى البرنامج إلى رفع  الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.
كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.

 



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