سيناتور يطالب الكونجرس بالتحقيق بشأن ترامب: هل طلب من محاميه الكذب؟

المواطن - متابعة

طالب السيناتور الأميركي بوب مينينديز، مساء اليوم الجمعة، الكونجرس بالتحقيق فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب أمر محاميه السابق مايكل كوهين بالكذب أمام مجلس الشيوخ.

وقال سياسيون ديمقراطيون أمريكيون: إنهم سيحققون في مزاعم تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات لمحاميه الشخصي بالكذب أمام الكونجرس، حيث ذكر تقرير لموقع “باز فيد” أن ترامب أصدر تعليمات لمايكل كوهين بالكذب حول خطط لبناء “برج ترامب” في العاصمة الروسية موسكو، وكذب كوهين بخصوص موعد انتهاء المشروع.

ولم يعلق ترامب بشكل مباشر على التقرير، لكنه نفى في وقت سابق إصدار تعليمات لمحاميه بالكذب بخصوص بناء البرج.

وسوف تحقق لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في تلك المزاعم، كما صرح آدم شيف رئيس اللجنة.