سيناريو آسيا 96 يتكرر .. وبشرى سارة للأخضر في النهاية

المواطن - محمد سمعه

شعرت بعض الجماهير السعودية بالقلق، وذلك بسبب أداء الأخضر بالأمس أمام المنتخب القطري، حيث فقد المنتخب السعودي صدارة المجموعة الخامسة لمصلحة منتخب قطر بعد الخسارة بثنائية دون رد.

وأعادت خسارة الأخضر من قطر إلى أذهان الجماهير السعودية سيناريو بطولة كأس أمم آسيا عام 1996، التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.

وكان المنتخب السعودي بدأ مبارياته في دور المجموعات في بطولة كأس آسيا عام 1996 بالفوز على المنتخب التايلاندي بنتيجة سداسية دون رد، والفوز على المنتخب العراقي بهدف دون رد، ثم الخسارة من المنتخب الإيراني بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة.

السيناريو يتكرر من جديد:

وتكرر الأمر ذاته مع الأخضر بعد مرور 23 عامًا، حيث نجح المنتخب السعودي في الفوز على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد في مباراته الافتتاحية، كما فاز الأخضر على لبنان في الجولة الثانية بثنائية دون رد وخسر من المنتخب القطري بالأمس بثنائية دون رد.

وفي نسخة عام 1996 ظل الأخضر يسير بشكل جيد ويفوز على جميع خصومه، سواء كان منتخب الصين في دور ربع النهائي أو الفوز على منتخب إيران بركلات الترجيح في دور نصف النهائي، ثم الفوز على منتخب الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وإذا نجح الأخضر في نسخة 2019، وتكرر ما تم فعله قبل 23 عامًا، سيعبر الأخضر إلى المباراة النهائية ويُتوج باللقب الرابع في تاريخه في بطولة آسيا.