شاب ينقل جثة والدته على دراجة بعد رفض الجيران مساعدته

المواطن - متابعة

اضطر شاب هندي لحمل جثة والدته إلى مثواها الأخير على دراجته بعدما رفض الجيران المساعدة في الدفن.

ونشر موقع ميرور لقطات للشاب “ساروج” البالغ من العمر 17 عاما وهو يسير حافي القدمين بجانب دراجته بعدما وضع جثة والدتها فوقها لنقلها إلى مكان الدفن.

وذكر الموقع أن الشاب أصبح يتيما بعد وفاة والدته وأبيه، الذي توفي عندما كان في السابعة من عمره.

وكشف الموقع أن الشاب ذهب للتحدث مع الجيران في إحدى القرى بولاية أدويشا الهندية بعدما انهارت والدته البالغة من العمر 45 عاما وتوفيت أثناء ملء المياه.

وطلب من السكان المحليين المساعدة في حرق والدته لكنهم رفضوا، لأنه من طبقة أدنى.

يشار إلى أن نظام الطبقات في الهند عمره أكثر من 3000 عام، ويقسم المجتمع إلى عدة فئات اعتمادا على تاريخ الأصول الدينية.

ولا يزال نظام الطبقات يستخدم على نطاق واسع في القرى النائية، على الرغم من أن دستور الهند يحظر التمييز على أساس الطبقة منذ عام 1950.