شاهد الصور.. أميرة أردنية تشارك دوريات الشرطة النسائية عملها

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شاركت الأميرة بسمة بنت طلال شرطيات السير في الأردن عملهن في محاولة للتعبير عن دعمهن في هذه الأجواء الباردة.

ونشر مكتب الأميرة بسمة بنت طلال صورا لها مع شرطيات السير في العاصمة عمان.

وعلق مكتب الأميرة على الصور: “الأيام تزداد برودة .. خلي قلبك دافي، نحيي الشرطة النسائية نشميات الوطن اللواتي أثبتن وجودهن في مختلف المواقع ويعملن بعزيمة وإصرار تحت أي ظرف”.

والمعروف أن الأميرة بسمة بنت طلال من مواليد 11 مايو 1951 وهي ابنة ملك الأردن الأسبق طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف وأخت الملك الحسين بن طلال، وعمة ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

ولدت في عمّان وتلقت دراستها الأولى في المدرسة الأهلية للبنات، ثم واصلت تعليمها في بريطانيا، إلى أن التحقت بجامعة أكسفورد حيث تخصصت في اللغات .