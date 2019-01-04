شاهد الصور.. إبداعات طلابية على جدران جناح جامعة القصيم بالجنادرية

المواطن - الرياض

يلاحظ المراقب لحركة الزوار في جناح منطقة القصيم حسهم الرفيع في تذوق الأعمال الفنية، وذلك نتيجة تحليقهم حول اللوحات الفنية والبورتريهات التي أبدع في رسمها طلاب وطالبات جامعة القصيم، ليعبروا عن إعجابهم وإشادتهم بهذه الأعمال الفنية المتميزة، من رسوماتهم ومشغولاتهم اليدوية ومنها رسومات لصور ملوك الوطن التي حازت على إعجاب الجميع.

وحاز “البورتريه” الخاص بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على إعجاب الزوار.

وحرص العاملون بجناح الجامعة “مسيرة وإنجاز” على استقطاب بعض الأعمال الطلابية وعرضها أمام الضيوف القادمين من داخل المملكة وخارجها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، نظراً للمستوى العالي، والتنوع في الاختيار، وجودة المواد.

واستوقفت تلك اللوحات المعروضة الصغار والكبار من الزوار، ونالت إعجابهم، وحرص الكثير منهم على نقلها إلى هاتفه المحمول، وهو ما يؤكد على موهبة وإبداع الطلاب والطالبات وخيالهم الواسع.