شاهد الصور.. توجيهات وإشادة في زيارة اللويحق لقرية الباحة في الجنادرية

المواطن-أمل سعيد الغامدي- الرياض

زار وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق قرية الباحة التراثية المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، حيث كان في استقباله وكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح القلطي، ورئيس الوفد المشارك محمد غرم الله لافي.

وكرّم اللويحق رؤساء الوفود المشاركة من مختلف مناطق المملكة، ثم تجوّل في أركان القرية وأجنحتها، واطّلع على الحرف اليدوية، والألعاب الشعبية، والمتحف التراثي، والمطبخ الشعبي، والقبّة الافتراضية، وركن الجامعة، كما شاهد عرضًا حيًا لطرق البناء القديم، والأسر المنتجة.

ثم ختم اللويحق جولته بزيارة المركز الإعلامي وأشاد بالدور الكبير والجهد المبذول في نقل فعاليات القرية المختلفة وأنشطتها المتعددة عبر الأوعية الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، معرّجًا على العمل التكاملي المتناغم بين أعضاء اللجنة.

ووجه الجميع بمضاعفة الجهود لإبراز الصورة الناصعة للباحة إنسانًا ومكانًا، وإبراز ما تزخر به من موروث شعبي وتاريخي وتنموي وسياحي واقتصادي، وذلك بمتابعة ودعم من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.