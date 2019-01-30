شاهد الصور.. حضور نسائي مميز في مهرجان صدر الكرامة بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

بحس وطني كبير وتفاعل مميز تشارك السيدات بالمهرجان الوطني صدر الكرامة في محافظة محايل عسير بفعاليات وأنشطة متنوعة يأتي في مقدمتها فريق سندكم التطوعي وفريق رؤية وفن للفنون التشكيلية والفوتوغرافية، وحراسات أمنية وهايكنج نسائي.

جاء ذلك إضافة إلى حضور لافت للأمسيات الثقافية على المسرح المفتوح بجادة محايل، حيث استطاعت المرأة أن تثبت حضورها الفاعل في مختلف المجالات لتعكس حرية المشاركة الفعالة وتنوع الأدوار العملية والثقافية والفنية والحرفية وإبراز تراث المنطقة عبر فريق روية وفن الذي يضم 27 سيدة يمثلن عدة مدارس فنية وتوظيف القط العسيري وعمل رسومات فنية لأبطال الحد الجنوبي، وقد تم عرض 350 عملًا تشكيليًّا و250 عملًا فوتوغرافيًا حققت عوائد مالية تجاوزت الأربعين ألف ريال ما بين بيع لوحات ودعم.

إلى ذلك تشارك 83 متطوعة بفريق سندكم يوميا في إرشاد الزوار والتائهين وإعادة الأطفال المفقودين إلى أحضان ذويهم والمحافظة على الممتلكات العامة والبيئة والنظافة والمظهر العام، بالإضافة إلى عدد 7 سيدات يعملن في الحراسات الأمنية بالمسرح المفتوح لتنظيم أماكن الجلوس بالتعاون مع رجال الأمن، حيث تم تخصيص موقع للنساء يحتوي على شاشات عرض كبيرة للاستمتاع بالعروض المباشرة لفعاليات “صدر الكرامة”.

هذا وشاركت حوالي 490 سيدة ولأول مرة في الهايكنج النسائي بمسافة 2 كيلو متر بهدف تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة وذلك بدعم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة وحضور ومشاركة الجهات الأمنية والإسعافية.

وتأتي تلك المشاركات تأكيدا لجدارتها وكفاءتها وقدراتها الكبيرة التي تخدم بها مجتمعها ووطنها وتلبي طموحاتهن في مختلف المواقع وعلى كافة المستويات فذلك يعكس في الواقع تكامل الأدوار في بناء الوطن وتنميته والعمل جميعا بيد واحدة وعقل وفكر واحد يختلف في التفاصيل الإبداعية دون تمييز.