شاهد الصور.. وفاة مقيم و51 حالة احتجاز جراء أمطار المدينة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

شهدت منطقة المدينة المنورة أمطارا متوسطة إلى غزيره منذ مساء أمس الأحد امتدت حتى صباح الاثنين تسببت في جريان الأودية والسيول والعديد من الاحتجازات.

وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني إلى أنه تم نشر فرق الدفاع المدني منذ وقت مبكر وتجهيز مناطق الإسناد الآلي والبشري بالقوارب والمعدات الفنية ودوريات السلامة لمواجهة الحالة وتخفيف أضرارها.

وأضاف أن كافة القطاعات التي تعمل مع الدفاع المدني كانت على قدر كبير من تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان آل سعود والذي يتابع الحالة الجوية منذ بدايتها ووجه كافة الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني إلى القيام بمهامها و مسؤولياتها وفق خطة الطوارئ العامة قبل وأثناء وبعد الحالات الماطرة بالمنطقة وسرعة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وأبان أنه نتيجة لهطول الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة ومحافظاتها تلقت مراكز التحكم والتوجيه بالمدينة المنورة والمحافظات عدد ٣٠٠٠ اتصال تم مباشرة ٦٠ بلاغاً حيث تم التعامل معها في حينها منها ٩ بلاغات التماسات كهربائية وعدد ٥١ بلاغ احتجاز تم فيها إنقاذ ٤١ شخصًا ووفاة مقيم سوداني نتيجة سقوطه بسيل الأب بوادي الصفراء بالمسيجيد بمحافظة بدر تم إخراجه عن طريق المواطنين وتسكين ٥ أسر نتيجة تضرر منازلهم من جراء الأمطار.

كما سالت عدة أودية بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها وتم إغلاق بعض الطرق احترازيا طريق متنزه البيضاء وبعض الطرق بين المحافظات والقرى والهجر نتيجة تضرر الطرق من تساقط الصخور وتم تمرير ما يخص بعض الجهات المعنية في حينها.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل سوياً لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار على الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسية داخل المدن والمحافظات.

من جهته أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي على جاهزية فرق الدفاع المدني بالمنطقة ومتابعة مستجدات الحالة الجوية المستمرة حتى يوم غد الثلاثاء داعيًا الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها والحذر من السيول المنقولة.

متمنين السلامة للجميع .