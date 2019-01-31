شاهد الصور.. 127 متنافساً في الأشواط الدولية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

المواطن - واس

انطلقت اليوم ، منافسات الأشواط الدولية المفتوحة في مسابقة الملواح ” الدعو” 400 متر، بمشاركة 127 صقاراً من المملكة العربية السعودية ودول الإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام حالياً في ملهم شمال العاصمة الرياض .

وتوجت الصقور ” دهام ” و ” موفق ” و ” لاهور” و ” وهاج ” بالمراكز الأولى في منافسات الأشواط الدولية.

وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح “400 متر” فئة (حر- فرخ ) كالتالي :

– المركز الأول : دهام لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.102 ثانية.

– المركز الثاني : لهب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.224 ثانية.

– المركز الثالث : عنتر لصاحبه سيف أحمد الفلاسي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.269 ثانية.

وفي فئة (حر – قرناس ) جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح “400 متر” كالتالي :

– المركز الأول : موفق لصاحبه حمد أحمد الشيخ من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.001 ثانية.

– المركز الثاني : S1 لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.415 ثانية.

– المركز الثالث : عجيب لصاحبه الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.421 ثانية.

فيما جاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح “400 متر” لفئة (شاهين – فرخ ) كالتالي:

– المركز الأول : لاهور لصاحبه MRM من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة18.875 ثانية.

– المركز الثاني : مسمار لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة19.060 ثانية.

– المركز الثالث : زيدان لصاحبه دميثان سويدان القمزي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 19.061 ثانية.

وفي مسابقة الملواح “400 متر” فئة ( شاهين – قرناس ) كانت نتائج الشوط الأول كالتالي :

– المركز الأول: وهاج لصاحبه سلطان محمد السويدي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.498 ثانية.

– المركز الثاني: خمسين لصاحبه بطي أحمد المري من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.669 ثانية.

– المركز الثالث: SH44 لصاحبه راشد سعيد الكندي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.724 ثانية.