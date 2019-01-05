شاهد الفيديو.. اللواء اليحيى يستعرض خدمات #الجوازات لزوار الجنادرية

المواطن - الرياض

استعرض اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٣.

وأضاف اللواء اليحيى في مقابلة مع نشرة التاسعة على قناة إم بي سي أن المديرية العامة للجوازات تقوم بعرض جميع خدماتها وإيضاحها للجمهور وأيضا تقوم باستقبال ملاحظاتهم والإجابة عن استفساراتهم ومقترحاتهم لوضع أي حلول للنشاطات أو الإجراءات التي يرغبون بها.

كما أنها تقوم بتقديم الخدمات لزوار الجنادرية مثل إنهاء إجراءات بعض المقيمين في حال طلبهم من زوار المهرجان كتأشيرات الخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديد الإقامة.

وأضاف اللواء اليحيى أن هناك عربة كاملة لتقديم الخدمات للإخوة المقيمين، وهناك أيضا يمكن إنهاء إجراءات جوازات السفر مثل التجديد والإصدار.

تقرير إخباري من #نشرة_التاسعة على قناة @MBC24News مدير عام الجوازات يستعرض الخدمات المقدمة أثناء مشاركة المديرية العامة للجوازات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة#الجنادرية_٣٣ pic.twitter.com/Q8NNMnpvDe — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 4, 2019